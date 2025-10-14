Марго Роби и Брадли Купър ще участват в предисторията на "Бандата на Оушън"

Брадли Купър може да се присъедини към Марго Роби в предстоящия предистория филм на "Бандата на Оушън" ("Ocean’s Eleven”).

Проектът ще се развива преди хитовата криминална комедия на Стивън Содърбърг “Бандата на Оушън” от 2001 г., в която участваха Джордж Клуни, Мат Деймън, Брад Пит и Джулия Робъртс. Лентата за група измамници, които отмъкват стотици милиони от казино в Лас Вегас, се превърна в критически и комерсиален триумф и даде начало на две продължения. А самата история стъпва върху оригинала от 1960 г. “Ocean’s 11”, с участието на петима членове от прочутата група Rat Pack на Франк Синатра.

Режисурата на новия филм е поверена на Лий Айзък Чунг (“Twisters”), който поема щафетата от Джей Роуч – първоначално обявен за режисьор. Сценарият е в ръцете на Кари Соломон, а по предварителни информации действието ще се развива в Европа през 60-те години. Заглавието още не е обявено, но изборът няма да е лесен: “Ocean’s Twelve” (2004), “Ocean’s Thirteen” (2007) и “Ocean’s Eight” (2018 г.), със Сандра Бълок, Кейт Бланшет, Ан Хатауей и Риана, вече са заети. Междувременно Джордж Клуни потвърди, че очаква да снима поредната част от “Бандата на Оушън” (“Ocean’s Fourteen”) догодина заедно с Деймън, Пит и Робъртс. Така че въпросът е каква римска цифра ще бележи мисията на Роби и Купър.

Купър също има натоварен график – следващият му филм е драматичната комедия “Is This Thing On?”, чиято световна премиера ще бъде в петък на Нюйоркския кинофестивал. Лентата е вдъхновена от живота на британския комик Джон Бишъп и в нея участват още Уил Арнет и Лора Дърн. Това ще е третият режисьорски проект на Купър след “A Star Is Born” и “Maestro”. Като актьор той е най-познат с ролите си в “The Hangover”, “Silver Linings Playbook”, “American Hustle” и “American Sniper”.