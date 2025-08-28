Джуд Лоу се превъплати в Путин, „Магьосникът от Кремъл“ с премиера във Венеция

Френският режисьор Оливие Асаяс, известен с това, че се занимава със сложни проблеми и противоречиви политически фигури, се завръща с нов англоезичен филм, „Магьосникът от Кремъл“. Филмът предизвика огромен шум поради връзката си със съвременния политически пейзаж. В него участват Джуд Лоу в ролята на Владимир Путин и Пол Дано в ролята на Вадим Баранов - измислен съветник, вдъхновен от истинския политически стратег Владислав Сурков. Филмът подчертава възхода на руския президент на власт след падането на Съветския съюз, изследвайки стратегиите и последиците от този период. Адаптиран по едноименната книга на Джулиано да Емполи от 2022 г., филмът ще има премиера тази седмица на филмовия фестивал във Венеция.

В интервю за Variety, Асаяс казва, че филмът не разказва просто историята на Путин, а е за това как съвременната политика се вкоренява и расте. Той е искал да изследва „политическото зло“, не само да покаже лошите действия, но и как те работят зад кулисите.

Говорейки за двамата си главни герои, Джуд Лоу и Пол Дано, Асаяс казва, че е впечатлен от нивото на отдаденост, което са показали, докато са изследвали историята, политиката и новините, за да направят образите си възможно най-точни. Лоу „напълно е трансформирал и преоткрил (Путин) и го е направил много правдоподобен“, споделя той, но разкрива, че началото актьорът е бил много смутен.

„Той искаше да говори с Джулиано, за да получи отговори от някой, който има точни исторически познания за фактите, който може да му даде и насоки как да се обърне към Путин, но мисля, че той гледаше предимно много кинохроника“, разказва Асаяс.

Междувременно Дано изучава подробностите за руската политика, за да направи своя Баранов възможно най-правдоподобен.

Филмът е заснет изцяло в Латвия, защото снимките в Русия не са били възможни. Латвия е предоставила локации, които убедително се смесват с фона на Кремъл, включително други основни локации като лятната резиденция на руския президент и крайградските му вили.

Колко точен е „Магьосникът от Кремъл“ спрямо реалните събития?

За Асаяс този проект е смела стъпка извън зоната му на комфорт. Той призна, че справянето с такива чувствителни теми изисква консултации с историци, журналисти и ключови политически фигури, които са били свидетели на събитията от първа ръка.

„Не направихме компромис с истинността и точността. Всичко беше проверено и потвърдено от историци, които знаят много повече от мен за този период“, казва той.

Асаяс също така разкрива как Латвия, която послужи като фон за филма, е била от решаващо значение, не само заради това, че е предоставила на руските актьори автентични акценти чрез своята бежанска общност, но и му е помогнала да завърши проучването си. Местните изпълнителни продуценти дори са провели срещи с Борис Березовски и други важни фигури в руската политика от онова време.

Асаяс е работил преди това по силно лични проекти като „Ирма Веп“ и „Затворено време“ и все още съжалява за отменения си американски проект „Окото на идола“. Той нисога не си е представял, че първият му голям английски проект ще бъде за Русия. Режисьорът обаче е уверен в предстоящия си проект, цитирайки Алфред Хичкок, „който е казал, че колкото по-успешен е злодеят, толкова по-добър е филмът“. Асаяс признва, че не е знаел много за тази част от руската история, преди да прочете книгата. Това, което го е очаровало, е било да я открие заедно с публиката, чрез умното разказване на истории от Джулиано.

Попитан дали се е свързал с Владислав Суров за филма, Асаяс отговаря, че в началото дори не е знаел, че Суров съществува, и е мислил, че е измислен герой. След като осъзнал, че Баранов на Джулиано да Емполи е базиран отчасти на него, Асаяс решил да игнорира Суров, тъй като намерил измислената версия за много по-интересна. Във филма има и други реални личности. Някои, като Дмитрий Сидоров, са променили имената си по правни причини. Борис Березовски, тъй като е починал, им е дал повече свобода да го изобразят.

За Путин те не са имали реални записи или достъп до Кремъл, така че диалозите и действията са базирани на историческа истина.

Как Кремъл реагира на новите кадри от филма?

След появата на новите кадри от лентата, коментар дойде и от Кремъл.

По думите на Дмитрий Песков Русия се отнася с разбиране към снимките на филма „Магьосникът от Кремъл“, защото руският президент е един от най-успешните световни лидери:

„Трябва да се отнесем към това нормално, с разбиране. Путин е един от най-опитните, най-успешните световни лидери на земното кълбо.. Той е световен лидер, чието влияние върху световните дела е трудно за надценяване. Следователно интересът към него в различни страни по света е съвсем естествен", заяви още Петков.