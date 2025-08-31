IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нов маникюр - дизайните, които удължават ноктите

Лек трик, с който да заблудите окото

31.08.2025 | 17:25 ч. Обновена: 31.08.2025 | 23:13 ч.
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Току-що сте счупили един от ноктите си, след като толкова внимателно сте ги отглеждали преди новия си маникюр? Или пък дълго време се опитвате да си пуснете дълги нокти, но нещо все не ви се получава? Или, както много от нас, може би работата ви не ви позволява да имате дълги нокти, но искате все пак те да изглеждат по-дълги, отколкото са в действителност? 

Решението на всички тези проблеми е много просто - оптична илюзия. Дизайни за маникюр, които правят ноктите ви да изглеждат по-дълги. Не ни вярвате? Разгледайте следващата класация с най-добрите предложения за оптична илюзия, с които може лесно да заблудите и най-орловото око. 

Италиански маникюр

Въпреки че на пръв поглед изглежда доста опростен, италианският маникюр е гениален. Тази техника включва нанасяне на един цвят лак върху всеки нокът, като се приближавате възможно най-близо до кутикулата. След това вземете фина четка за нокти, потопена в лакочистител, и "нарисувайте" малка линия около страните на всеки нокът. Това създава илюзията за дълги, тънки нокти.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Италиански маникюр
