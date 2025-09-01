Адвокат Коев: Системата за електронните ТЕЛК решения не е адаптирана

Пациентите с ТЕЛК вече ще могат да получават експертните си решения изцяло по електронен път.

"Нищо не се променя. Трябва да има възможност за хората, които ползват електронната система, да могат да си получават по електронен път, но трябва да има и за хората, които не могат да ползват тези системи. Това, което ние получаваме като сигнали, е, че има голям проблем с "Български пощи". Писмата пристигат или не пристигат. По този начин хората не са уведомени какво трябва да правят", каза председателят на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия Веска Събева в "България сутрин".

Пациентите трябва да знаят стъпките за получаване на решенията

Когато се подава заявлението, трябва да се посочи по какъв път искат да получат своето решение, подчерта тя.

"По пощата става по-трудно. Ако го поискат по имейл адрес, те ще го получат много по-бързо. Другото, което правят хората, които се явяват на медицинската експертиза, е да пускат своите документи до съответната ТЕЛК комисия, в която са били преди, но да ги пускат до офис на куриерска фирма", посочи Събева.

Как работи системата

Според адвокат Георги Коев системата не е адаптирана.

"Лично аз се опитах последния път да подам документи по електронен път - отне ми шест дни. Помолих IT специалист да ми помогне. Накрая отидох и ги подадох за 20 минути в Регионалния клон на НОИ. След това получих две писма за едно и също нещо, шест месеца очаквах да получа обезщетение. Системата не е изградена спомагателната структура, която да обезпечи обмена на документация и информация", коментира юристът пред Bulgaria ON AIR.

Системата се прави от хора, които не са в нея, смята председателят на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия.

"Ние извървяваме този път всеки ден. Трябва повече да се вслушват в хората, които работят с тези хора, които си подават документите. Безумно е в тази система да ти дадат срок една година", анализира Събева.

Ще спрат ли злоупотребите

"Болниците масово използват пътеките, за да си връзват бюджета и да си плащат заплати на служителите. Порочна е системата на Здравната каса. Корупцията не е в тези лекари в комисии, тя е в цялата постановка на разпределение на средства. Има 100 начина да се източва Здравната каса", заяви адвокат Коев.

Събева коментира делото за лекарствата за епилепсия.

"Замразихме делото за 6 месеца, но можем да го отворим всеки момент", уточни тя. По думите ѝ жизненоважни лекарства за епилепсия периодично изчезват.

Има лоши законодателни практики в НС, допълни от своя страна адвокат Коев.

