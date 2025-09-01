Певицата Михаела Маринова готви концерт на 12 септември

100 мечти и едно момиче отдадено на музиката - Михаела Маринова подготвя мащабен концерт.

"Песента е много лична както в професионален, така и в личен план. Появи се естествено, покрай запълването на пъзела. Липсваше ни едно парче, както се казва, и то някак си се появи и си застана на мястото - това е любовта. Възпявам любовта, моментното си състояние, а то в момента е истинско щастие от всичко, което ми се случва, и от човека до мен. Той ме вдъхновява. 100-те мечти са моят концерт, който предстои на 12 септември и онези мечти, от които Михаела е изтъкана", сподели тя в "България сутрин".

Музиката и любовта са едно и също нещо

"Това, което ми дава музиката, това ми дава и любовта. И без двете не мога. Отдадена съм на музиката, вярвам, че това е моята мисия. Тя вдъхва живот в мен, в тялото ми, във всяка една клетка. Прави ме истинска. Редно е човек да мечтае, въпросът е да не е на всяка цена", каза Михаела пред Bulgaria ON AIR.

Тя не скри, че мечтае много.

"За концертите си се подготвям все едно ще излизам на "Уембли". Стремя се към този мащаб и тези големи сцени. Отговорността е голяма. Мисленето ми се промени. Трезво дори мечтая. Категорични са, премерени. Следвам истината. Имам три албума. Искам хората както да ги наситя, така и да останат с леката жажда за това да искат още. Затова подбрахме песни, които в този момент от живота ми отговарят на моята съзнателност. Подредихме ги в три части", разкри Михаела, която допълни, че ще има и специални гости - Любо Киров, Дони, Кристиян Костов.

Гледайте целия разговор във видеото.