IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Певицата Михаела Маринова готви концерт на 12 септември

Подготвям се, все едно ще излизам на "Уембли", каза певицата

01.09.2025 | 15:01 ч. Обновена: 01.09.2025 | 15:47 ч. 5
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

100 мечти и едно момиче отдадено на музиката - Михаела Маринова подготвя мащабен концерт.

"Песента е много лична както в професионален, така и в личен план. Появи се естествено, покрай запълването на пъзела. Липсваше ни едно парче, както се казва, и то някак си се появи и си застана на мястото - това е любовта. Възпявам любовта, моментното си състояние, а то в момента е истинско щастие от всичко, което ми се случва, и от човека до мен. Той ме вдъхновява. 100-те мечти са моят концерт, който предстои на 12 септември и онези мечти, от които Михаела е изтъкана", сподели тя в "България сутрин".

Музиката и любовта са едно и също нещо

"Това, което ми дава музиката, това ми дава и любовта. И без двете не мога. Отдадена съм на музиката, вярвам, че това е моята мисия. Тя вдъхва живот в мен, в тялото ми, във всяка една клетка. Прави ме истинска. Редно е човек да мечтае, въпросът е да не е на всяка цена", каза Михаела пред Bulgaria ON AIR.

Тя не скри, че мечтае много.

"За концертите си се подготвям все едно ще излизам на "Уембли". Стремя се към този мащаб и тези големи сцени. Отговорността е голяма. Мисленето ми се промени. Трезво дори мечтая. Категорични са, премерени. Следвам истината. Имам три албума. Искам хората както да ги наситя, така и да останат с леката жажда за това да искат още. Затова подбрахме песни, които в този момент от живота ми отговарят на моята съзнателност. Подредихме ги в три части", разкри Михаела, която допълни, че ще има и специални гости - Любо Киров, Дони, Кристиян Костов.

Гледайте целия разговор във видеото.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

музика Bulgaria ON AIR Михаела Маринова
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem