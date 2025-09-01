Тръмп за здравословното си състояние: Никога не съм се чувствал по-добре

Президентът Доналд Тръмп публикува предизвикателен отговор в неделя, за да потуши скорошните необуздани слухове и теории, въртящи се около здравето му в последните няколко дни. 79-годишният републиканец продължава да бъде обект на любопитство и жестоки шеги относно местонахождението му от либерали, които заляха социалните медии през уикенда на Деня на труда.

“Никога не съм се чувствал по-добре”, написа Тръмп в своя профил в Truth Social.

Изказването му идва на фона на спекулации за здравословното му състояние, които бяха изострени от появяващите се изображения на тъмни синини по ръцете му и подути глезени. Допълнителни слухове започнаха да се натрупват онлайн, след като Тръмп не организира публични събития през уикенда, а вместо това избра да играе голф.

В неделя Тръмп беше забелязан с черни панталони, черна риза и бяла шапка с надпис “USA“, докато влизаше в черен SUV в Белия дом.

Кортежът на президента пристигна в Trump National Golf Club в Стърлинг, Вирджиния, около 10:00 часа. Последната поява на Тръмп идва само ден след като беше заснет да се отправя към игрището с внучка си Кай Тръмп.

Преди това в интернет започнаха да се разпространяват неоснователни слухове, твърдящи, че Тръмп е болен или дори мъртъв - с хаштага “#whereistrump“ (Къде е Тръмп?), който бързо обиколи интернет пространството. Спекулациите започнаха, след като няколко от репортерите от Белия дом отбелязаха, че президентът не е бил виждан публично от заседание на кабинета във вторник и няма планирани събития през целия уикенд. Неоснователните слухове се разпространиха бързо, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред USA Today, че е готов да замести Тръмп, ако “се случи ужасна трагедия“.

Но спекулациите бяха опровергани от журналиста на Axios Барак Равид, който разкри, че длъжностно лице е потвърдило, че Тръмп е в добро здраве.

“Тръмп е добре. Ще играя голф тази сутрин“, написа Равид в X малко преди да се появят снимки на президента и внучката му.

По-рано тази седмица Тръмп се срещна с кабинета си преди Деня на труда, за да “отпразнува победите, които американските работници постигнаха през последните осем месеца“.

В сряда той се срещна и със зет си Джаред Кушнер, бившия британски премиер Тони Блеър и израелския представител Рон Дермър, за да обсъдят следвоенен план за Газа.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит разкри през юли, че президентът страда от “хронична венозна недостатъчност“, която причинява “леко подуване“ в долната част на краката му. Лекарят на Тръмп разкри, че състоянието му е “доброкачествено и често срещано“ при възрастните хора, но че няма доказателства за сериозно артериално заболяване. На хората с това състояние често се препоръчва да отслабнат, да ходят за упражнения и периодично да повдигат краката си, а на някои може да се препоръча да носят компресионни чорапи.

“Тежките случаи с течение на времето могат да доведат до усложнения, включително рани в долната част на краката, наречени язви. Кръвните съсиреци са една от причините, но тази възможност беше изключена”, каза Лийвит и добави, че състоянието не причинява дискомфорт на президента. Тя не пожела да обсъжда как той лекува състоянието и предположи, че тези подробности ще бъдат в писмото на лекаря, което по-късно беше публикувано.

Но писмото беше същото като това, което тя прочете, и не включваше никакви допълнителни подробности.

Тръмп също предизвика опасения, след като на ръката му беше забелязана поредната синина. Лекарят му каза, че това е резултат от “дразнене от често ръкостискане и употреба на аспирин “като част от стандартно лечение за сърдечно-съдова профилактика“.

В медицински доклад от април 2025 г. се посочва, че Тръмп е в отлично физическо и когнитивно здраве “и е напълно здрав“, според Барбабела.

“Президентът Тръмп остава в отлично здраве, демонстрирайки стабилна сърдечна, белодробна, неврологична и обща физическа функция“, се добавя в доклада.