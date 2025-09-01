IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 1-7 септември

01.09.2025 | 16:26 ч. Обновена: 01.09.2025 | 22:33 ч. 3
Снимка: iStock/Nebojsa93

Овен
Ще установите от първо лице смисъла на твърдението, че „на лъжата краката са къси“. Половинката ви ще разбере, че сте злоупотребили с доверието му/й. Най-голямата ви грешка ще е да започнете да отричате импулсивно. Бъдещето на връзката ви зависи от начина, по който ще реагирате.

Телец
Ще сте прекалено вглъбени в себе си и личните предпочитания, което най-вероятно няма да се хареса на любимия човек. Установите ли, че напрежението се покачва и той/тя започва да се изнервя, намерете начин да се извините. А още по-добре ще е, ако успеете и да го/я изненадате с някакво подходящо развлечение.

Близнаци
Старо гадже, към което все още дълбоко в себе си пазите чувства, ще напомни за себе си. Преди да се въодушевите и да се съгласите на среща, спомнете си защо се разделихте. А след това помислете дали ще ви е приятно да преживеете случилото се още веднъж.

За останалите четете в teenproblem.net

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи
