Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Ще установите от първо лице смисъла на твърдението, че „на лъжата краката са къси“. Половинката ви ще разбере, че сте злоупотребили с доверието му/й. Най-голямата ви грешка ще е да започнете да отричате импулсивно. Бъдещето на връзката ви зависи от начина, по който ще реагирате.

Телец

Ще сте прекалено вглъбени в себе си и личните предпочитания, което най-вероятно няма да се хареса на любимия човек. Установите ли, че напрежението се покачва и той/тя започва да се изнервя, намерете начин да се извините. А още по-добре ще е, ако успеете и да го/я изненадате с някакво подходящо развлечение.

Близнаци

Старо гадже, към което все още дълбоко в себе си пазите чувства, ще напомни за себе си. Преди да се въодушевите и да се съгласите на среща, спомнете си защо се разделихте. А след това помислете дали ще ви е приятно да преживеете случилото се още веднъж.

