11 начина, по които съпрузите изтощават съпругите си неволно

Емоционалната умора е често срещана в много връзки, особено между дългосрочни партньори, които може да се борят с фундаментални поведения като открита комуникация или доверие. Инвестициите и намеренията, които сте направили във връзка, могат бързо да се почувстват като емоционално бреме, придружено от негодувание, откъсване и разочарование. Много от начините, по които съпрузите изтощават напълно съпругите си, без да го осъзнават, обаче са по-фини и лесно поправими – от пренебрегване на домакинските задължения до забравяне на любимото им ястие.

Да помагаш на партньора понякога може да изглежда трудно сред житейския хаос, но реалността е, че е лесно, стига да го искаш искрено. Може да се наложи да приемете дискомфорта от трудните разговори, разрешаването на конфликти и емоционалната откритост в началото, но след като тези граници са ясни, просто се фокусирате върху това, което ви сближава. Като правите предположения, избягвате конфронтация и потискате емоциите, вие само създавате повече предизвикателства и за двама ви.

Ето 11 начина, по които съпрузите напълно изтощават съпругите си, без дори да го осъзнават:

1. Не помагат с домакинските задължения

Като се има предвид, че много жени поемат по-голямата част от домакинската работа, въпреки че работят със същия график, ако не и с по-дълъг от мъжете си, не е изненадващо, че липсата на подкрепа у дома е един от начините, по които съпрузите напълно изтощават съпругите си.

Дори за майките, които си стоят вкъщи и прекарват целия си ден в грижи за децата, очакването да се изпълняват и всички домакински задължения може да се почувства като твърде голямо предизвикателство – особено пред лицето на партньор, който не признава тяхната работна етика или трудности. Дори ако става въпрос просто за поемане на допълнителни задължения и отговорности, когато съпругата е болна или изтощена, помощта може да окаже огромно влияние, като напомни на жената, че мъжът й се грижи за нея.

Свързани статии

8 знака, които дискретно показват, че мъжът е привлечен от вас

6 знака, че някой наистина е преодолял раздяла

2. Очакват тя да се справи с целия емоционален товар

Според проучване от 2015 г., жените са склонни да вършат най-емоционалната работа и труд във връзките си – независимо дали това означава регулиране на собствените си емоции, комфорт на партньора си, създаване на насоки за конфликт или дори оставяне на собствените си нужди настрана, за да подкрепят уязвимостта на партньора си. Въпреки че много жени с радост поемат тази роля, тя може да бъде изтощителна.

Това е един от начините, по които съпрузите напълно изтощават съпругите си, без дори да го осъзнават. Те може да се справят с отучването от обществените стереотипи за мъжествеността или да се учат от съпругите си как да бъдат открити, но когато това е постоянна битка за жените да си осигурят необходимото потвърждение и уверение, е трудно да не се изтощиш.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg