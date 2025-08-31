Кои са най-очакваните звездни сватби, които предстоят

През последните 12 месеца много звездни двойки споделиха новината за годежа си. Селена Гомес и Бени Бланко, както и Нина Добрев и Шон Уайт се сгодиха миналата есен, Зендая и Том Холанд, както и Дуа Липа и Калъм Трънър се сгодиха по Коледа, Адел и Рич Пол, както и Лейди Гага и Майкъл Полански също са годеници отдавна.

Травис Келси и Тейлър Суифт, както и Роналдо и Джорджина Родригес пък се сгодиха съвсем наскоро.

До края на годината има шанс да разберем, че още няколко звездни двойки са сключили брак, макар едва ли някоя от тях ще вдигне пищна мултимилонна сватба като тази на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция.

По-вероятно е част от тези двойки да решат да запазят личния си живот възможно най-личен, избягвайки споделянето на подробности относно датата и мястото на сватбата си.

А ето и кои ще са най-очакваните звездни сватби през следващите няколко месеца:

Селена Гомес и Бени Бланко

Селена Гомес и Бени Бланко споделиха новината за годежа си в края на миналата година, като Бланко организира пикник и фотосесия, изпълнени с някои от любимите неща на Гомес. Наскоро и двамата си организираха съответно своето моминско и ергенско партита, така че се очаква сватбата им да е съвсем скоро.

Според различни слухове, двамата планират да се оженят на двудневна септемврийска сватба в дома им, на която ще присъстват само най-близките им роднини и приятели.