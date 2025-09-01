IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Започва ремонт на пътя Самоков – Ихтиман

Камиони над 10 т ще вървят по обходен маршрут

01.09.2025 | 08:40 ч. Обновена: 01.09.2025 | 09:34 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

От днес започва ремонт на десеткилометрова отсечка от пътя Ихтиман – Самоков. Ще се ремонтира отсечка между Самоков и Ново село, от 2 до 12 км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

При изпълнението на дейностите движението на леките автомобили ще се осъществява поетапно в една лента. Преминаването на тежкотоварни превозни средства над десет тона ще бъде ограничено и ще се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала „Тракия“ и пътя Самоков – Дупница.

Ремонтът на третокласния път предвижда полагане на нова асфалтобетонова настилка, възстановяване на отводняването на пътя и почистване на облицованите окопи. Ще бъдат възстановени банкетите и водостоците. Предвидена е подмяна на бордюрите и ограничителните системи. Дейностите ще се изпълняват от пътноподдържащото дружество на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. 

Срокът за завършването им по задание е юни 2026 г. 

Тагове:

ремонт самоков ихтиман
