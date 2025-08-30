Патриархът: "Св. Александър Невски" е построена в чест на руските воини, дали живота си

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничната света литургия по повод летния празник на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Богослужението бe в съслужение с Мелнишкия епископ Герасим, главен секретар на Светия синод, Величкия епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир, Знеполския епископ Мелетий, ректор на Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски".

Патриарх Даниил припомни, че на днешния ден прославяме свети Александър Невски, под чието покровителство България е освободена по време на Руско-турската война.

"На днешния ден празнуваме пренасянето на мощите на Светия Благоверен княз Александър Невски в Петербург през 1724 година. Свети Александър Невски е допринесъл изключително много за запазването на Православието в руските земи и защитата от походите на шведи и немци. Най-вече за нас, българите, е от огромно значение, че под покровителството на свети Александър Невски успешно протича Руско-турската освободителна война, след която България възкръсва след петвековно робство. Тази наша патриаршескта катедрала е построена именно като благодарност за всички руски воини, отдали живота си за нашата свобода. Прославяме го и отправяме прошения и молитви към него да се застъпва и днес да пазим Православието и да отстояваме независимостта на България".