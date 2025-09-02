Кралица Рания на 55 - вижте новия красив портрет на съпругата на краля на Йордания

Принцеса Раджва се присъедини към свекърва си Рания за рядък портрет по случай 55-ия рожден ден на кралицата.

Престолонаследникът Хюсеин и съпругата му Раджва отдадоха почит на съпругата на крал Абдула, като публикуваха нова снимка в Instagram.

Рания, която е считана за една от най-красивите кралски особи в света, отпразнува своя рожден ден в неделя, 31 август.

Бляскавата кралска особа се появи и на нова сияйна снимка в тюркоазена макси рокля с високо деколте и извити ръкави.

В неделя принцеса Раджва, заедно със съпруга си - престолонаследник Хюсеин от Йордания, се присъедини към свекърва си кралица Рания за нов официален портрет, за да отбележи специален повод - 55-ия рожден ден на кралицата.

