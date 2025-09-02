IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кралица Рания на 55 - вижте новия красив портрет на съпругата на краля на Йордания

Принцеса Раджва се присъедини към свекърва си, за да й отдаде почит в специалния ден

02.09.2025 | 01:54 ч. Обновена: 02.09.2025 | 02:59 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Принцеса Раджва се присъедини към свекърва си Рания за рядък портрет по случай 55-ия рожден ден на кралицата.

Престолонаследникът Хюсеин и съпругата му Раджва отдадоха почит на съпругата на крал Абдула, като публикуваха нова снимка в Instagram.

Рания, която е считана за една от най-красивите кралски особи в света, отпразнува своя рожден ден в неделя, 31 август.

Бляскавата кралска особа се появи и на нова сияйна снимка в тюркоазена макси рокля с високо деколте и извити ръкави.

В неделя принцеса Раджва, заедно със съпруга си - престолонаследник Хюсеин от Йордания, се присъедини към свекърва си кралица Рания за нов официален портрет, за да отбележи специален повод - 55-ия рожден ден на кралицата.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кралица Рания
