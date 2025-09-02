Греъм Грийн, актьорът от ”Танцуващият с вълци”, почина на 73 години

Греъм Грийн, номинираният за “Оскар“ актьор от “Танцуващият с вълци”, почина в понеделник в Стратфорд, Онтарио, след продължително боледуване, съобщи неговият представител пред The ​​Hollywood Reporter. Актьорът беше на 73 години.

“Той беше велик човек с морал, етика и характер и ще ни липсва вечно“, каза агентът на Грийн, Майкъл Грийн, в изявление пред изданието. „Най-накрая си свободен. Сюзън Смит те посреща на портите на рая“, визирайки дългогодишния агент на актьора, който почина през 2013 г.

Graham Greene has sadly passed away at the age of 73. pic.twitter.com/AQdfLXwBZW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025

Роден на 22 юни 1952 г. в Охсуекен в резервата “Шестте нации“ и завършил програмата на Центъра за театрални изкуства на коренното население през 1974 г., канадският актьор дебютира на малкия екран в канадския драматичен сериал от 1979 г. “Великият детектив“. Дебютът му в киното в през 1983 година с филма “Смело бягане”.

Въпреки това, ролята му на Ритащата птица във филма от 1990 г. “Танцуващият с вълци” му носи номинация за “Оскар“ за най-добър поддържащ актьор. От 12-те си номинации филмът печели седем награди “Оскар“, включително една за най-добър филм.

Филмът издига кариерата на Греъм на нови висоти - той има участия в повече от 200 филмови и телевизионни продукции и главни роли на фестивала в Стратфорд.

Другите му най-известни филми включват “Маверик“ (1994), “Умирай трудно с отмъщение“ (1995), “Зелената миля“ (1999), “Сагата Здрач: Новолуние“ (2009) и “Играта на Моли“ (2017) на Арън Соркин.

Той участва и в “Thunderheart“ (1992) заедно с Вал Килмър, “Трансамерика“ (2005), “Wind River “(2017) и в сериала на FX “Reservation Dogs“.

Наскоро Грийн участва в сериалите с Тайлър Шеридан “1883“ и “Tulsa King“.

През цялата си кариера Грийн получава множество отличия, включително няколко награди “Джемини“, награда “Грами“ и наградата за цялостно творчество “Ърл Грей“. През юни 2008 г. му е удостоена почетна докторска степен по право от университета “Сър Уилфред Лориър“ във Ватерло, Онтарио, който се намира близо до резервата Онейда, откъдето е родом.

Грийн е носител и на Ордена на Канада и наградата на генерал-губернатора.