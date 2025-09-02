IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Греъм Грийн, актьорът от ”Танцуващият с вълци”, почина на 73 години

Той има и една номинация за престижната награда “Оскар”

02.09.2025 | 09:44 ч. Обновена: 02.09.2025 | 10:12 ч. 3
DiscussingFilm, X

DiscussingFilm, X

Греъм Грийн, номинираният за “Оскар“ актьор от “Танцуващият с вълци”, почина в понеделник в Стратфорд, Онтарио, след продължително боледуване, съобщи неговият представител пред The ​​Hollywood Reporter. Актьорът беше на 73 години.

“Той беше велик човек с морал, етика и характер и ще ни липсва вечно“, каза агентът на Грийн, Майкъл Грийн, в изявление пред изданието. „Най-накрая си свободен. Сюзън Смит те посреща на портите на рая“, визирайки дългогодишния агент на актьора, който почина през 2013 г.

Роден на 22 юни 1952 г. в Охсуекен в резервата “Шестте нации“ и завършил програмата на Центъра за театрални изкуства на коренното население през 1974 г., канадският актьор дебютира на малкия екран в канадския драматичен сериал от 1979 г. “Великият детектив“. Дебютът му в киното в през 1983 година с филма “Смело бягане”.

Въпреки това, ролята му на Ритащата птица във филма от 1990 г. “Танцуващият с вълци” му носи номинация за “Оскар“ за най-добър поддържащ актьор. От 12-те си номинации филмът печели седем награди “Оскар“, включително една за най-добър филм.

Филмът издига кариерата на Греъм на нови висоти - той има участия в повече от 200 филмови и телевизионни продукции и главни роли на фестивала в Стратфорд.

Другите му най-известни филми включват “Маверик“ (1994), “Умирай трудно с отмъщение“ (1995), “Зелената миля“ (1999), “Сагата Здрач: Новолуние“ (2009) и “Играта на Моли“ (2017) на Арън Соркин.

Той участва и в “Thunderheart“ (1992) заедно с Вал Килмър, “Трансамерика“ (2005), “Wind River “(2017) и в сериала на FX “Reservation Dogs“.

Наскоро Грийн участва в сериалите с Тайлър Шеридан “1883“ и “Tulsa King“.

През цялата си кариера Грийн получава множество отличия, включително няколко награди “Джемини“, награда “Грами“ и наградата за цялостно творчество “Ърл Грей“. През юни 2008 г. му е удостоена почетна докторска степен по право от университета “Сър Уилфред Лориър“ във Ватерло, Онтарио, който се намира близо до резервата Онейда, откъдето е родом.

Грийн е носител и на Ордена на Канада и наградата на генерал-губернатора.

Грийн е носител и на Ордена на Канада и наградата на генерал-губернатора.

Греъм Грийн Холивуд актьор Танцуващият с вълци филми Оскар номинация
