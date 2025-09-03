Тейлър Суифт и Травис вече искат деца

Тейлър Суифт и Травис Келси виждат деца в бъдещето си и то не като нещо прекалено далечно. Преди дни стана ясно, че 35-годишната певица и 35-годишният американски футболист са се сгодили. Те започнаха връзката си през юли 2023 г.

Сега източник на "Page Six" споделя, че сватбената церемония ще е тайна и "по-обикновена, отколкото хората смятат".

Звездите планират да създадат свое семейство.

"Те абсолютно искат семейство. Тяхната мечта е да имат деца.", твърди пък източник на "Us Weekly".

Изпълнителката и Травис няма да чакат дълго, за да имат деца.

