Тейлър Суифт и Травис вече искат деца

Скоро се сгодиха

03.09.2025 | 20:30 ч. Обновена: 03.09.2025 | 20:34 ч. 0
Снимка: Getty Images

Тейлър Суифт и Травис Келси виждат деца в бъдещето си и то не като нещо прекалено далечно. Преди дни стана ясно, че 35-годишната певица и 35-годишният американски футболист са се сгодили. Те започнаха връзката си през юли 2023 г.

Сега източник на "Page Six" споделя, че сватбената церемония ще е тайна и "по-обикновена, отколкото хората смятат".
Звездите планират да създадат свое семейство.

"Те абсолютно искат семейство. Тяхната мечта е да имат деца.", твърди пък източник на "Us Weekly".

Изпълнителката и Травис няма да чакат дълго, за да имат деца.

звезди деца Тейлър Суифт Травис Келси двойка
