В кадър: Всички звезди, които се прибраха със статуетка от "Изборът на критиците"

В неделя вечер церемонията по връчването на наградите "Изборът на критиците" (Critics Choice Awards) раздаде големите си отличия за кино и телевизия, а най-големият победител в киното стана "Битка след битка" ("One Battle After Another") - филмът грабна приза за "Най-добър филм", а Пол Томас Андерсън прибра и наградата за "Най-добър режисьор".

"Грешници" ("Sinners") също доминира с четири отличия: Франсин Майслър спечели новата категория "Най-добър кастинг и ансамбъл", Майлс Катън беше избран за "Най-добър млад актьор/актриса", Райън Куглър взе "Най-добър оригинален сценарий", а Лудвиг Горансон спечели "Най-добра музика".

В главните актьорски категории победата отиде при Тимъти Шаламе, който спечели "Най-добър актьор" за "Марти Сюприйм" ("Marty Supreme"), както и при Джеси Бъкли, отличена като "Най-добра актриса" за "Хамнет" ("Hamnet"). Джейкъб Елорди беше обявен за "Най-добър поддържащ актьор" за "Франкенщайн" ("Frankenstein"), а Ейми Мадиган спечели "Най-добра поддържаща актриса" за "Оръжия" ("Weapons").

Сред сценарните награди "Най-добър адаптиран сценарий" отиде при Пол Томас Андерсън за "Битка след битка", а при песните и анимацията "Golden" спечели "Най-добра песен", а "K-pop ловци на демони" ("KPop Demon Hunters") беше отличен като "Най-добър анимационен филм".

В телевизионните категории голямата награда за драма взе "The Pitt", като Ноа Уайли беше обявен за "Най-добър актьор в драматичен сериал", а Катрин ЛаНаса — за "Най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал". Трамел Тилман спечели "Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал" за "Разделение" ("Severance"), а Рия Сийхорн грабна "Най-добра актриса в драматичен сериал" за "Плюрибус" ("Pluribus").

При комедиите победител за "Най-добър комедиен сериал" стана "Студиото" ("The Studio"), а Сет Роугън спечели "Най-добър актьор в комедиен сериал" за ролята си там. Джийн Смарт беше отличена като "Най-добра актриса в комедиен сериал" за "Хакс" ("Hacks"), Айк Баринхолц взе "Най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал" за "Студиото", а Джанел Джеймс спечели "Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал" за "Начално училище "Абът" ("Abbott Elementary").

При лимитираните сериали "Adolescence" спечели "Най-добър лимитиран сериал" и донесе актьорски отличия на Стивън Греъм като "Най-добър актьор в лимитиран сериал или филм за телевизия", на Сара Снук като "Най-добра актриса в лимитиран сериал или филм за телевизия" за "Изцяло нейна вина" ("All Her Fault"), на Оуен Купър като "Най-добър поддържащ актьор в лимитиран сериал или филм за телевизия" и на Ерин Дохърти като "Най-добра поддържаща актриса в лимитиран сериал или филм за телевизия" - и четиримата за проекти, свързани с "Adolescence", с изключение на Снук, която беше отличена за "Изцяло нейна вина".

В международните и жанровите категории "Тайният агент" ("The Secret Agent") спечели "Най-добър чуждоезичен филм", "Голо оръжие" ("The Naked Gun") взе статуетката за "Най-добра комедия", а "Аватар: Огън и пепел" ("Avatar: Fire and Ash") спечели "Най-добри визуални ефекти". За "Най-добър дизайн на каскадите" отличието отиде при Уейд Ийстууд за "Мисията невъзможна: Възмездие" ("Mission: Impossible - The Final Reckoning"), а наградата за "Най-добър звук" спечели екипът на "F1".

В останалите телевизионни категории "Jimmy Kimmel Live!" беше избрано за "Най-добро токшоу", "South Park" спечели "Най-добър анимационен сериал", "Last Week Tonight With John Oliver" беше отличен като "Най-добър вариететен сериал", а "SNL50: The Anniversary Special" спечели "Най-добър комедиен специален епизод".

Церемонията беше водена от Челси Хандлър за четвърта поредна година.