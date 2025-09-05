Жътварска луна и лунно затъмнение променят живота на част от зодиите

На 7-и септември, неделя, ни очаква пълнолуние в Риби, наричано още Жътварска луна. Тогава ще има и пълно лунно затъмнение в знака на Риби. Събитията определено преобръщат живота ни и носят много промени за някои зодии. Ето кои са те, според "Parade".

Близнаци

Тези зодии трябва да помислят къде в личния си живот трябва да направят жертви, за да станат човека, който се надяват да бъдат. Не могат вечно да задържат стари емоционални виждания, които пречат на излекуването им. Трябва да се изправят срещу страховете си, свързани с това как биват приети и как другите ги виждат. За да постигнат успех, нека грабнат всички възможности и си създадат хубава репутация. Това става чрез интуиция, креативност и въображение. Готови са да намерят работа, която да ги направи щастливи и за която мечтаят.

Дева

По време на лунното затъмнение при тях на фокус са нездравословните виждания, навици и мисли - що се касае до връзките. Те могат да работят над личностното си развитие, над растежа си, но понякога има и външни фактори. Връзките, партньорствата, социалният живот - всичко това влияе на виждането им за себе си, на имижда им. Сега Девите ще осъзнаят от какво се нуждаят, за да се почувстват забелязани, подкрепяни, в безопасност и да отворят себе си към другите. От една страна, трябва да допуснат да са по-уязвими, от друга - да поставят някои граници.

