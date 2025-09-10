Влезте в разкошното ново имение на Брад Пит

Брад Пит закупи имение за 12 милиона долара в Холивуд Хилс, Калифорния, с подобрени охранителни функции и звездно минало.

Очарователното жилище в испански стил разполага с шест спални, осем бани, басейн, огнище, домашно кино и зеленчукова градина.

Имението се намира в луксозния анклав Outpost Estates като къщата се отличава с огромно фоайе с двойна височина.

61-годишната звезда от „Боен клуб“ се е сдобил с имота с площ от 838 кв.м., купувайки го от китариста на "The Killers", Дейв Кюнинг и съпругата му Емили, според Wall Street Journal.

Музикантът, който пък се сдоби с дома през 2021 г. за близо 9,6 милиона долара от основателя на Grindr Джоел Симхай, първоначално е обявил имота за продажба през юни за малко под 14 милиона долара.

