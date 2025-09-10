IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Влезте в разкошното ново имение на Брад Пит

Звездата си купи къща за 12 милиона долара, която има звездно минало

10.09.2025 | 21:50 ч. Обновена: 10.09.2025 | 22:57 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Брад Пит закупи имение за 12 милиона долара в Холивуд Хилс, Калифорния, с подобрени охранителни функции и звездно минало.

Очарователното жилище в испански стил разполага с шест спални, осем бани, басейн, огнище, домашно кино и зеленчукова градина.

Имението се намира в луксозния анклав Outpost Estates като къщата се отличава с огромно фоайе с двойна височина. 

61-годишната звезда от „Боен клуб“ се е сдобил с имота с площ от 838 кв.м., купувайки го от китариста на "The Killers", Дейв Кюнинг и съпругата му Емили, според Wall Street Journal.

Музикантът, който пък се сдоби с дома през 2021 г. за близо 9,6 милиона долара от основателя на Grindr Джоел Симхай, първоначално е обявил имота за продажба през юни за малко под 14 милиона долара.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

