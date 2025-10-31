Двама загинаха в наводнени мазета в Ню Йорк след проливен дъжд

Двама души загинаха в наводнени мазета в Ню Йорк, след като проливни дъждове затвориха пътища и предизвикаха сериозни нарушения във въздушния транспорт, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Водолазен екип е открил тялото на 39-годишен мъж, след като пожарникари получили сигнал за човек, блокиран в наводнено мазе в Бруклин около 16:30 ч. вчера, съобщи полицията. Мъжът, чиято самоличност не се съобщава, е обявен за мъртъв в болницата.

В Манхатън 43-годишен мъж е загинал на място, след като свидетел разказал, че той е загубил съзнание в наводнено мазе, добави полицията. Причината за смъртта му се разследва.

На места в града са паднали рекордни количества валежи. По предварителни данни в Сентръл парк са отчетени 4,57 см дъжд – стойност, която може да надмине рекорда от 4,17 см, регистриран през 1917 г., съобщи Националната метеорологична служба. На летище „Ла Гуардия“ са измерени 5 см дъжд – с 2 см повече от предишния рекорд, поставен през 1955 г.

Ню Йорк беше обхванат от часове проливен дъжд с различна интензивност, включително по време на следобедния пиков час. Снимки и видеа в социалните мрежи показаха вода, която достига до броните на автомобилите и се излива в станциите на метрото.

„Когато видите количеството вода, което се изля, става ясно, че канализационната ни система просто не е изградена да поема такъв обем. Валеше постоянно и равномерно“, каза кметът Ерик Адамс.

Опасностите, които внезапните наводнения представляват за жителите на хилядите сутеренни апартаменти в града, станаха особено очевидни през 2021 г., когато проливни дъждове отнеха живота на 11 души в такива жилища.

