Ретрограден Уран ще предизвика пълен рестарт за 4 зодии

Дали сте сред тях

10.09.2025 | 17:45 ч. Обновена: 10.09.2025 | 18:19 ч. 1
Снимка: Istock

На 6 септември 2025 г. Уран започна ретроградно движение, като ще остане в това положение до февруари 2026 г. Тази планета, известна със своите космически иновации, далновидна природа и новаторски прозрения, ще изглежда сякаш се движи назад, което ще ни подтикне да преоценим и преориентираме целите си за бъдещето.

През този ретрограден период може да наблюдаваме промени в колектива, докато търсим изцеление, затваряне и чувство за цялостност. Според астролозите, четири зодиакални знака ще преживеят най-влиятелните, променящи живота обрати по време на този астрологичен транзит.

Дати на ретрограден Уран 2025-2026 г.

Уран ще бъде ретрограден от 6 септември 2025 г. до 4 февруари 2026 г. На 6 септември Уран стана ретрограден на 1 градус в Близнаци. Уран отново ще бъде директен на 27 градуса в Телец на 4 февруари 2026 г.

Близнаци

С навлизането на Уран в ретроградната му фаза в Близнаци, родените под този знак ще се съсредоточат върху самоанализата си през следващите месеци. Ще стане ясно, че определени преходи са необходими, дори ако временно предизвикват страхове от нестабилност. Сега, след като имате това разбиране, как можете да изберете да го игнорирате? Самолюбието е повече от просто чувство - то се демонстрира чрез актове на самосъхранение, радикално приемане и чрез оспорване на бариерите, които стоят между вас и вашето автентично изразяване.

