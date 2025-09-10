Нова двойка: Остин Бътлър и Емили Ратайковски на среща

Още през януари се появиха слухове, че Емили Ратайковски и Остин Бътлър са новата звездна двойка. Но след това двамата не бяха забелязвани заедно и това така и не бе потвърдено. Сега, месеци по-късно, 34-годишната моделка и 34-годишният актьор бяха забелязани на среща в Ню Йорк, където са се насладили на питиета заедно.

От "TMZ" са публикували снимки, на които се вижда как звездите са в ресторанта "The Waverly Inn" на 5-и септември. Актьорът е прегърнал манекенката.

"Двойката не показа много публични прояви на внимание, докато си говореше за 2 часа. Eмили се облягаше на Остин и Остин беше поставил ръката си около рамото на Емили в един момент", коментира източникът на "TMZ".

От "DeuxMoi" също говорят за срещата. Един свидетел я описва като "супер интимна".

Още за срещата и двойката четете в teenproblem.net