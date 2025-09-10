IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Майката на Майли Сайръс ѝ давала грешни любовни съвети

Но сегашното гадже на певицата я уважава

10.09.2025 | 21:21 ч. Обновена: 10.09.2025 | 21:29 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Връзката между Майли Сайръс и Макс Морандо явно се развива чудесно. Барабанистът уважава 32-годишната певица. Но сега изпълнителката обясни, че преди майка ѝ винаги я е окуражавала "да остане с грешното момче, защото то е секси".

"Не, аз се оказах с човек, който означава много за мен, отнася се с мен наистина добре и ме уважава. Трябваше да науча това по трудния начин, тъй като майка ми винаги ме е учила по грешния начин, и трябваше да науча правилния начин сама", коментира тя пред "The Cut".

Какво още сподели тя четете в teenproblem.net

звезди Майли Сайръс майка съвети любовен живот Макс Морандо връзка
