Коктейлната революция идва в София с LIQUID MARKET

След десет години триумфално шествие из Централна Европа легендарният LIQUID MARKET най-накрая каца в София. На 3 и 4 октомври Event Space 2020 ще се превърне в епицентъра на коктейлната култура, където над 20 бара ще създадат атмосфера, която столицата още не е виждала. Градовете Берлин, Братислава и родната на фестивала Виена вече знаят какво означава да бъдеш част от LIQUID MARKET. Сега е ред на София да усети този уникален микс от професионализъм, креативност и истинско забавление, който събитието носи със себе си.

Концепцията е ясна – неограничена консумация, включена в цената на билета. От познати брандове до нови фаворити, всеки ъгъл крие изненада, която чака да бъде разкрита. Най-добрите бармани в индустрията ще предложат вълнуващи напитки, но и семинари и майсторски класове, където ще разкрият техниките и тайните, които стоят зад всеки перфектен коктейл.

Вкусът не се определя само като сладък, кисел или горчив – той е неочакван, авангарден и вдъхновяващ. Signature drinks и иновации, които тепърва ще навлизат в менютата на столичните барове, ще бъдат представени в тяхната най-чиста форма.

LIQUID MARKET е освен за коктейлите, но и за хората. В атмосферата на добрата музика, професионалната бар обстановка, запознанства и разговори ще се убедите, че почти всичко в живота е по-приятно в добра компания!

Редовните билети предлагат пълното потапяне в изживяването, докато Easy Ticket осигурява достъп до събитието без включена консумация – перфектен вариант за тези, които искат да усетят атмосферата и да решат на място какво точно желаят да опитат.

Go Guide е съорганизатор на LIQUID MARKET заедно с Collective Crew.

Event Space 2020 ще отвори врати на 03.10. в 16:00 часа и ще ги затвори чак в полунощ на 04.10. Два дни пълни възможности да бъдете в света на коктейлната култура, да изследвате вкусовете и да станете част от нещо съвсем ново за София!