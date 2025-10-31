"Револют" спират да работят с български левове от 17 декември

Финтех платформата Revolut ("Револют") обяви, че ще спре да предоставя услуги в лева от 17 декември 2025 г.

Левовите сметки ще бъдат закрити, а сумите в тях ще бъдат конвертирани в евро на тази дата.

"Ако все още нямате сметка джоб в евро, такъв ще бъде създадена автоматично. Няма да можете да изпращате банкови преводи в BGN от 27 ноември 2025 г. или да получавате банкови преводи в BGN от 10 декември 2025 г. Това е необходима корекция поради преминаването на страната към евро и актуализациите на системата, изисквани от нашите партньори за плащания", съобщават от компанията.

За клиенти, които все още не разполагат с евро джоб (Euro Pocket), такъв ще бъде създаден автоматично. Всички левове, които се намират в лични джобове към 17 декември, ще бъдат прехвърлени в основната сметка и конвертирани в евро едновременно с основния баланс.

От средата на декември всички редовни такси за абонаменти и транзакционни услуги ще се начисляват директно в евро, но условията за тяхното изчисляване остават непроменени.

Груповите портфейли (споделени сметки) в левове също ще бъдат закрити на 17 декември, като остатъчният баланс автоматично ще бъде прехвърлен в личната сметка на администратора на портфейла. От "Револют" препоръчват средствата да бъдат разпределени между участниците преди тази дата, тъй като след нея само администраторът ще има достъп до тях.

Оттам подчертават, че от потребителите не се изисква никакво действие - всички промени ще бъдат приложени автоматично.