Вълшебен Хелоуин чака тези зодии!

Хелоуин най-сетне е тук! Най-вълшебният есенен ден и най-зловещата и магична нощ в годината обещават незабравими емоции за част от зодиакалните знаци. Някои от тях ще имат прекрасен празник. Ще се забавляват с приятели, ще се насладят на вкусни лакомства, ще очароват с костюма и визията си, ще изживеят истински вълшебства и ще видят, че чудесата съществуват. Ето кои са късметлиите, според "Express".

Дева

Сега Венера е във Везни, което означава, че любовта и връзките заемат централно място и са на фокус. И най-накрая Девите могат да дишат свободно, да се почувстват по-добре. Около празника е време да изразят себе си ясно и да оценят малките неща, които носят спокойствие и комфорт. Ако на Хелоуин са по-уверени и осъзнават кои са, какво искат - ще привлекат позитивни възможности в живота си.

Скорпион

Не е изненада. Това е техният празник, тъй като е през техния сезон и прилича точно на Скорпионите - мистериозен, загадъчен, магнетичен. Сега е времето на тези зодии да блеснат. Ще има емоционална интензивност, но и ще усетят каква е мисията им в живота - точно по Хелоуин. Сега е време за истина и автентичност. Да прегърнат това, което е истинско и да оставят в миналото завинаги това, което не е.

