Мартин Димитров за Бюджет 2026: Турболяв популизъм

Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години, каза депутатът от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Мартин Димитров.

„Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на максималния осигурителен доход и чуваме, че вдигат и данък „Дивидент", ще видим точно колко в окончателния бюджет", каза Димитров и отбеляза, че това връща България назад и увеличава дефицита.

По думите му този турболяв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите.

„Вдигането на данък „Дивидент" удря инвестиционната активност. Ние затова предлагаме поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба – нещо, което Естония направи с голям успех през 2000 г. и страшно много инвестиции привлече по този начин", обясни той защо Естония в момента има европейски доходи.

Димитров отбеляза и пакета от десни мерки, които предлагат от „Да, България".

„Това правителство на „Новото левичарско начало" води България към огромни бюджетни проблеми и ако не се вземат мерки, в един момент ще бъде късно", добави той и призова управляващите да спрат с оправданията и да покажат една мярка на това управление за намаляване на разходите.

Съпредседателят на „Да, България" Божидар Божанов подчерта, че ни трябва икономика, която да работи и да се развива, а не просто държавата „да отива и да стриже от който каквото намери, за да захранва корупционни обръчи, за да захранва администрация, чиновници, бонуси на Висш съдебен съвет".

Държавните служители трябва да започнат да плащат осигуровки, категоричен е той.

Ивайло Мирчев коментира, че Борисов „уж тръгна с перестройка, а накрая се сниши".

„Днес е 31 октомври, днес е денят, в който трябва да бъде внесен бюджетът. Вие бюджет видели ли сте? Не сте и ние не сме видели бюджет. Правителството очевидно има проблем, очевидно не може да внесе бюджета, бюджет няма. Има колебание – днес минималната заплата е една, утре е друга, вдигаме осигуровки, не вдигаме осигуровки, вдигаме данъци, не вдигаме данъци. Пълен хаос е и големият въпрос е къде е бюджетът. Няма го. Търсим го и ние, не го намираме", каза още той.