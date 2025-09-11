Актьорът Джош Дюамел иска и дъщеря

Джош Дюамел иска дъщеря. 52-годишният актьор би желал да има още едно дете и би му се искало за първи път да има момиче.
Той вече има 12-годишен син Аксел от бившата си Фърги, както и 19-месечен син Шепърд от сегашната си любима - Одра Мари.
Джош казва, че 31-годишната Одра е страхотна майка.
"Тя е страхотен пример за подражание и се надявам, че ще имаме още едно дете. Да се надяваме, че ще е момиче, може би още едно момче. Ще видим", коментира актьорът пред "People".
Дюамел сподели, че оценява всяка минута от родителството.
Какво още призна той четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.