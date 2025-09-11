IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Актьорът Джош Дюамел иска и дъщеря

Има двама сина

11.09.2025 | 21:15 ч. Обновена: 11.09.2025 | 22:31 ч. 2
Снимка: Getty Images

Джош Дюамел иска дъщеря. 52-годишният актьор би желал да има още едно дете и би му се искало за първи път да има момиче.
Той вече има 12-годишен син Аксел от бившата си Фърги, както и 19-месечен син Шепърд от сегашната си любима - Одра Мари.
Джош казва, че 31-годишната Одра е страхотна майка.

"Тя е страхотен пример за подражание и се надявам, че ще имаме още едно дете. Да се надяваме, че ще е момиче, може би още едно момче. Ще видим", коментира актьорът пред "People".

Дюамел сподели, че оценява всяка минута от родителството.

Какво още призна той четете в teenproblem.net

