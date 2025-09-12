Ябълковите парфюми превземат есента

Няма как да не сте забелязали, че в последните 1-2 години плодовите парфюми се завърнаха и са изключително модерни.

Черешовите парфюми направо завладяха лято 2024 г., през тази пролет пък ягодовите парфюми бяха хит.

Парфюмите с аромат на синя слива и смокиня също са популярни.

Но през есента на 2025 г. всички те ще трябва да отстъпят мястото си на ябълковите парфюми, твърдят от американския "Cosmopolitan".

Обсесията по ябълките е буквално от векове - първата жена Ева се изкушава от ябълката, Снежанка отхапва отровна ябълка, поговорката "Една ябълка на ден държи доктора далеч от мен" e много използвана.

Черешовите парфюми са сладникави и игриви, но за есента ни трябва по-различен аромат и ябълката е чудесен вариант.

В началото на сезона се събира и реколтата от ябълки, ябълковите сайдери и донъти за популярни за есента, така че с ябълков парфюм сме в тон със сезона.

"Естествено продължение е на черешовия тренд. Докато черешовите парфюми може да изглеждат прекалено сладникави за някои хора, ябълковите нотки са по-свежи", коментира историкът по парфюми Джесика Мърфи.

Има варианти за всеки вкус. Например, захарни парфюми червена ябълка, подсладени с аромат на ванилия - за любители на сладки миризми. Както и комбинация от сандалово дърво и ябълка - за тези, които предпочитат земни, природни аромати, които успокояват и носят комфорт. Носталгичната зелена ябълка също е чудесен аромат, който беше много модерен в началото на века.

Свежият ябълков аромат определено се харесва на много хора, така че ябълковите парфюми ще са навсякъде през есента.

"Ведрият, сочен профил на ябълката си пасва перфектно с парфюмите, които подобряват настроението, като предлага чувство на енергия, оптимизъм и чистота", коментира Климент Гавари, парфюмерист.

Ябълката е аромат, който свързваме с комфорт и носталгия, независимо дали в парфюми, лосиони, шампоани, сапуни и т.н.

Освен това, ябълковите парфюми носят аромат на есен. "Реколтата от ябълки е във връхната си точка в късното лято и ранната есен, и съставката е сезонен маркер, който създава връзка между свежестта на лятото и дълбочината на есента", казва още Гавъри.

Много ябълкови парфюми са във формата на ябълки, което ги прави още по-интересни и примамливи.

Още по темата и кадри вижте в teenproblem.net