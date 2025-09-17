IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Силви Вартан вече е прабаба – синът ѝ Дейвид Холидей се похвали с още едно внуче

Бившата снаха на Вартан – моделът Естел Лефебюр се похвали, че дъщеря ѝ Ема Смет е станала майка

17.09.2025 | 22:26 ч. Обновена: 17.09.2025 | 23:01 ч. 1
Снимка: Getty Images

На 28 години внучката на Силви Вартан – Ема Смет, стана майка за първи път.

Нейната собствена майка – супермодела от 90-те Естел Лефебюр, по-известна като Естел Холидей, обяви раждането на бебето.

Естел е бивша съпруга на Дейвид Холидей (синът на Силви Вартан и покойния Джони Холидей). Двамата имаха радостта да станат баба и дядо два пъти тази година.

По-голямата им дъщеря, Илона Смет, пък посрещна второто си дете наскоро, докато малката, Ема, сега изпитва радостта на майчинството за първи път.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

силви вартан
