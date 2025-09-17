Силви Вартан вече е прабаба – синът ѝ Дейвид Холидей се похвали с още едно внуче

На 28 години внучката на Силви Вартан – Ема Смет, стана майка за първи път.
Нейната собствена майка – супермодела от 90-те Естел Лефебюр, по-известна като Естел Холидей, обяви раждането на бебето.
Естел е бивша съпруга на Дейвид Холидей (синът на Силви Вартан и покойния Джони Холидей). Двамата имаха радостта да станат баба и дядо два пъти тази година.
По-голямата им дъщеря, Илона Смет, пък посрещна второто си дете наскоро, докато малката, Ема, сега изпитва радостта на майчинството за първи път.
