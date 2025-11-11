Мъж отказа да стане за руския химн, принудиха го ВИДЕО

Двама руснаци принудиха мъж, който е сред зрителите на ММА боеве в Москва, да се изправи на краката си, докато в залата звучи химнът на Руската федерация.

През това време човекът, за когото излезе информация, че дори не е руснак, си разглежда телефона, докато на задния ред двама мъже, единият от които носи военна униформа, започват да го подканват да се изправи в знак на уважение към руския химн.

След като той обаче така и не го прави, единият от тях го грабва яростно за качулката и го вдига на крака.

Въпреки че някои ги похвалиха за патриотизма им, други разкритикуваха действията им, отбелязвайки, че са нарушили индивидуалната му свобода.