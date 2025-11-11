Мъж отказа да стане за руския химн, принудиха го ВИДЕО

Двама руснаци принудиха мъж, който е сред зрителите на ММА боеве в Москва, да се изправи на краката си, докато в залата звучи химнът на Руската федерация.
През това време човекът, за когото излезе информация, че дори не е руснак, си разглежда телефона, докато на задния ред двама мъже, единият от които носи военна униформа, започват да го подканват да се изправи в знак на уважение към руския химн.
След като той обаче така и не го прави, единият от тях го грабва яростно за качулката и го вдига на крака.
Въпреки че някои ги похвалиха за патриотизма им, други разкритикуваха действията им, отбелязвайки, че са нарушили индивидуалната му свобода.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.