Мирчев: България спешно трябва да поиска резервите си от гориво в чужбина

България спешно трябва да поиска резервите си от гориво в чужбина, каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, цитиран от пресцентъра на партията.

По-рано председателят на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов каза, че България разполага със запаси на бензин за около 35 дни и на дизел за над 50 дни. По думите му страната разполага с достатъчно количество към днешна дата, като задължителните 90-дневни запаси са на около 98%, а 50% от тях се намират на територията на страната, където са базите на агенцията, както и в различни складове. Част от количествата горива в чужбина се намират в Италия, Холандия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния и при нужда те могат да пристигнат в страната между седем и 45 дни, уточни Асенов.

Ивайло Мирчев допълни, че 90-дневните запаси включват горива, съхранявани и в складове на “Лукойл”, като се използва продуктопроводът на компанията, а част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи в “Лукойл”. Той попита какво ще се случи с работата на рафинерията, с петрола от запасите, който трябва да се преработи и със складовете, съхраняващи бензин, дизел и авиационно гориво ако на 21 ноември рафинерията и дружествата ѝ спрат работа съгласно санкциите на САЩ и не могат да извършват трансакции.

С блокирането на дружествата на “Лукойл” ще бъдат блокирани и част от 90-дневните запаси, подчерта Мирчев.

Народният представител допълни, че проблемът не е в липсата на гориво, а че след 21 ноември няма да има как държавата да плати на “Лукойл”, ако санкциите влязат в сила и САЩ не направят изключение.

Според Мирчев България трябва незабавно да предприеме действия по осигуряване на наличност на 100 процента от запасите на територията на страната.

Депутатът каза още, че при криза пълният капацитет за внос с цистерни в страната ще бъде запълнен от извънредните количества.

България няма 90-дневни запаси от горива, защото част от фирмите, свързани с Делян Пеевски, заобикалят задължението си да осигуряват горива в запаси за такъв срок, допълни Мирчев, цитиран в прессъобщението. Депутатът обвини фирмите, свързани с Пеевски, в спестяване на разходи и подчерта, че те разполагат с оборотни средства и със свободни за използване складови обеми. От пресцентъра допълниха, че според Мирчев има „институционален и прокурорски чадър,“ включващ Държавния резерв, Държавната агенция „Национална сигурност“ и правителството.

Вероятно имат и протекция в Административния съд на Пловдив, където повече от 10 години се спира предварителното изпълнение при заделяне на запасите, предвидено по закон, каза още Мирчев.