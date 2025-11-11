Любенов за катастрофата, при която загина французин: Гледах си телефона

Софийският градски съд разпита Димитър Любенов, обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин. Писах СМС на жена ми дали се е прибрала, чула ли се е с детегледачката и дали всичко е наред с детето. Не внимавах за четири - пет секунди, това е причината за катастрофата, каза Любенов пред съда. Инцидентът стана на 25 септември 2022 година, като и други двама души също пострадаха. Според обвинението при катастрофата Любенов е шофирал след употреба на кокаин и алкохол със скорост 195 км/ч при разрешена скорост 80 км/ч, като е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. След катастрофата започна и друго разследване - срещу полицаи, които са ескортирали Любенов.

Любенов посочи, че в колата е нямало стойка за телефон, затова го е държал в ръка. Не съм бил толкова неадекватен, колкото се твърди. Разсеях се за 4-5 сек. с телефона. Бях употребил алкохол, наркотици не, заяви обвиняемият.

Той разказа, че във въпросната нощ е бил на заведение с приятели, поръчал си е “Drink and drive”, който да го прибере, тъй като е пил, но колата се е забавила с час и половина и затова е тръгнал. Никога друг път не съм карал пиян. Съзнателно никога не съм употребявал наркотици, единствено ако са ми сложили нещо в питието, допълни Любенов.

В разказа си той обясни, че карал с около 80-90 км/ч. Когато съм си погледнал телефона, явно съм си отпуснал несъзнателно крака и за тези секунди съм вдигнал 140 км/ч. Не съм поддържал тази скорост, каза Любенов.

По неговите думи полицаите са му казали, че ще го придружат, за да е по-сигурно, като не си спомни кой от служителите на МВР му го е предложил. Не си спомни и да им е давал нещо.

Вчера Софийският градски съд оправда бившите полицаи Любка Гечева и Георги Малински по случая. Днес от прокуратурата протестираха решението.

Днес Софийската градска прокуратура е внесла протест срещу решението на Софийския градски съд да признае за невинни бившите полицаи Любка Гечева и Георги Малински, обвинени във вземане на подкуп за ескорт на Димитър Любенов преди тежката катастрофа.

СГП иска Софийският апелативен съд (САС) да подложи на собствен внимателен анализ доказателствата и средствата за тяхното установяване, да отмени присъдата на СГС и да постанови нова присъда, с която да признае за виновни подсъдимите.