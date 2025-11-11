Бизнесът е принуден да въведе нов софтуер, подозира лобиране

Предложения в Бюджет 2026 за нов софтуер за управление на продажбите може да оскъпи продукцията и представлява сериозен разход за бизнеса.

"Качването на данни от касови апарати в облаци на НАП е един от основните удари в новия бюджет. Технологията не е нова, завъртя се още по време на кабинета на Асен Василев. Нашето мнение е, че това е софтуер, който само ще оскъпи бизнеса на всеки един от нас. Преди седмица на запитване от нас софтуерна компания е поискала 18 000 лв., за да ъпдейтне системата", заяви председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов в "България сутрин".

Според него това е еднократен разход, който никак не е малък и ако се отнесе в целия икономически сектор, става въпрос за стотици фирми и много сериозни суми.

"Съмнявам се дали няма прикрито лобиране чрез софтуерните фирми. Просто ни уведомиха, и то по медиите, че този софтуер ще трябва да се внедри. Не го отчитаме като добър подход. Трябваше да се чуе мнението на бизнеса. Тази система е сложна, а заплатите на IT специалистите не са никак малки", допълни Михайлов за Bulgaria ON AIR.

Той обясни, че ако се допусне грешка при тази система, наказанията са тежки глоби.

"Особено в нашия бранш, в хранително-вкусовата промишленост, просто не остава печалба. Много от предприятията работят на загуба. Цените могат да скочат с 10% заради навлизането в зимния период", коментира той.

Бюджетът идва като капката, която прелива чашата, категоричен е Михайлов.

"Преминаването на еврото е една неяснота. Преминаването е процес, от който хората са притеснени. Притеснявам се от реакцията на потребителите, да няма отлив на покупките. Това може да удари върху бизнеса. Държавата е длъжна да е по-предпазлива и да създаде комфорт на гражданите и бизнеса. С този бюджет правят точно обратното. Никога досега за година никое правителство не си е позволявало да иска 10 млрд. лв.", настоя председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите.