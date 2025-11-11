Филмът "Злосторница" направил Джеф Голдблум вегетарианец

Джеф Голдблум разкри, че ролята му в „Злосторница“ („Wicked“) буквално го е променила – и то завинаги.

73-годишният актьор, който влиза в образа на Магьосника от Оз в двете филмови адаптации по култовия мюзикъл на Стивън Шварц, сподели в интервю за британското предаване This Morning, че след снимките е взел изненадващо решение – да спре да яде месо.

„Промени ме. След този филм говорихме много за жестокостта към животните. Спрях да ям месо и птици. Така че този Коледен сезон и Денят на благодарността ще са малко по-различни за мен“, призна Голдблум, цитиран от People. Той добави с усмивка: „Щастлив съм. Светът трябва да бъде добро място не само за хората, но и за всяко живо същество.“

През октомври актьорът присъства на Гала вечерта на Академията за киноизкуство в Лос Анджелис, където блестеше не само със стил, но и с новия си, по-здравословен начин на живот.

Наскоро Голдблум показа и пълната си подкрепа за своя колега от „Злосторница“, Джонатан Бейли, който беше обявен за „Най-сексапилния мъж“ от People за 2025 година. Двамата дори изненадаха феновете с импровизирано музикално изпълнение по време на интервю за Entertainment Tonight – Голдблум запя култовата „You Sexy Thing“ на Hot Chocolate, докато Бейли се смееше и се опитваше да отговори на въпросите.

„Това е напълно абсурдно. Но е и страхотно, и доста забавно", каза 37-годишният Бейли, който играе принц Фиеро Тигелар. След това добави с намигване: „Ще изстискам всяка капка сексапил, която имам, през следващите 360 дни!“

Музиката на „Злосторница“ е дело на Стивън Шварц, а сюжетът е вдъхновен от романа на Грегъри Магуайър от 1995 г. „Злосторница: животът и времената на Злата вещица от Запада“ ("Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West"). Историята проследява приятелството между зелената Елфаба Троп (бъдещата Зла вещица от Запада) и Галинда Ъпланд (по-късно добрата вълшебница Глинда от Севера), докато двете учат в университета Шиз.

Първата част на филмовата адаптация – „Злосторница: Част първа“ („Wicked: Part One“), режисирана от Джон М. Чу, излезе през ноември 2024 г., а продължението – „Злосторница: За добро“ („Wicked: For Good“) – ще се появи в кината на 21 ноември.