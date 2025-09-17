След 14 години тишина "Антибиотика" се завърнаха с нов синтъл ВИДЕО

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ние винаги сме били тук, заявиха от групата

17.09.2025 | 23:10 ч. Обновена: 18.09.2025 | 00:31 ч. 6
След 14 години тишина, „Антибиотика“ – Савина, Ани и Силвия, се завръща с нов сингъл. „На любов прилича“ носи спомени от познатия стил на триото, но и ясно намерение за бъдещи изненади, коментират от екипа.

Музиката е съвместна работа на Момчил Колев и Калоян Колев, а аранжиментът е на Ангел Проданов и DJ Панчо, текстът – на Силвия Симеонова. Визуалната идентичност е поверена на Димитър Яков и Kino Film Company с Жоро Ставрев.

Визията и гримът са внимателно подбрани от Ангел Петришки и Антоана Методиева. Всеки детайл е изпипан, за да подчертае, че завръщането на групата е не просто носталгия, а нова глава в тяхната история, допълват от екипа на триото.

„Ние винаги сме били тук. Никога не сме се крили от вас, просто дълго време нямахме какво да ви кажем. А искахме, когато проговорим отново, това да бъде със смисъл, с музика, с обич“, казват от „Антибиотика“.

