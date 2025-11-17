И Мая Манолова подава жалба срещу цената на синя и зелена зона

Столична община се превръща в спекулант. Превалутира 1 лев за 1 евро, заяви лидерът на Изправи се.БГ Мая Манолова.

„Подготвяме жалба до административния съд и сигнал до областния управител срещу решението на Столичния общински съвет за повишаване цената на синя и зелена зона в София от 2 лева на 2 евро и от 1 лев на 1 евро и срещу разширяването обхвата на зоните за платено паркиране. Решението е незаконно. СОС прегазва няколко закона – АПК, Закона за нормативните актове, Закона за движение по пътищата, Закона за въвеждане на еврото и собствените си правила.“, заяви Манолова във видео в социалните мрежи.



Тя твърди, че е нарушена процедурата по приемане на решението за изменение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, срока за подаване на предложения, а общественото обсъждане е проведено формално заради неясното и неразбираемо графично изобразяване на приложението за разширяване на зоните.

По думите на Манолова най-същественото нарушение е липсата на финансова обосновка за предложеното повишение на цената. В доклада е посочено подробно колко ще струва прилагането на решението – 11 млн. лв, които ще отидат към фирми за нови табели с новите цени, колчета, обозначаване на паркоместата за платено паркиране. Но какви са финансовите причини за драстичното повишаване на цените и обхвата на зоните, както и допълнителните приходи за какво ще се използват - няма нито дума в мотивите.

От увеличението ще спечелят и мобилните оператори. СОС отменя хартиените талони за плащане на синя и зелена зона. „Възрастните шофьори да му мислят, но ще се облажат мобилните оператори с нови и нови СМС-и“ предупреди Мая Манолова.

„Ако гледаме детайлно закона за въвеждане на еврото можем да кажем, че Столичния общински съвет става спекулант. Защото превалутирането на цената от 1 лев на 1€ е абсолютно необосновано икономически. Така правят спекулантите, така прави и Столична община.“ – беше категорична бившият омбудсман.

От Изправи се.БГ призовават гражданите да се присъединят към съдебната жалба като пишат на e-mail-а на гражданската платформа – office@izpravise.bg. „Нека дадем урок на Столична община, която пренебрегва интереса на столичани, като нагло им бърка в джоба, и обгрижва приближените си фирми“ – завършва Манолова.