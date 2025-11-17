СО и сдружение "Въздух за здраве" с препоръки за действие при прогноза за замърсяване

Препоръки за действие при прогноза за замърсяване предлагат в наръчник Столичната община и сдружение "Въздух за здраве", съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Преди настъпването на зимния сезон общината и "Въздух за здраве" разпространиха практическо ръководство "Чист въздух за децата", което да подпомогне всички учебни заведения в грижата за по-чист и здравословен въздух за децата.

Наръчникът предоставя набор от превантивни мерки и протоколи за реакция в реално време, целящи подобряване на качеството на въздуха в и около учебните заведения. Наръчникът се разпространява в яслите, градините и училищата - местата, на които децата прекарват най-голяма част от времето си.

През октомври се състояха серия от обучения, насочени към директорите и екипите на училища, детски градини и ясли в столицата. Ключов елемент от тази програма е наръчникът за действие, насочен към педагогическите екипи, посочиха от общината.

"Със старта на отоплителния сезон неминуемо се увеличават и количествата на вредни емисии в атмосферния въздух. Сега е особено важно да обърнем повече внимание на грижата за най-уязвимите групи. Ръководството съдържа много ясни и конкретни мерки, които всеки един преподавател би могъл да предприеме, за да се ограничат максимално рисковете за децата", заяви Надежда Бобчева, зам-кмет в направление "Зелена система, екология и земеползване”.

Програмата "Чист въздух за здрави деца" е част от по-широката стратегия на Столичната община за прилагане на новата Директива на Европейския съюз за качеството на въздуха и надгражда вече отчетените обнадеждаващи резултати от въвеждането на нискоемисионната зона за транспорт, ускорената подмяна на печките на твърдо гориво и другите мерки, прилагани от Общината с цел подобряване качеството на въздуха.

Сред тях са разширяването на метрото в София, подмяна на подвижния състав на наземния градски транспорт, разширяването на зелената система в града и увеличаване на обхвата на механизирано метене и миене на улиците с над 30%. Предстои и въвеждане на единни минимални стандарти за училищна среда, които ще регламентират проветряването и използването на филтриращи системи, посочват от общината. / БТА