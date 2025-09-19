Катя Букикио - студентката по дентална медицина, която стана Мис Италия 2025

Катя Букикио, 18-годишна студентка по дентална медицина от Анци (Потенца), завладя сцената на конкурса Мис Италия 2025 с елегантност, свежест и решителност.

Младата дама спечели конкурса, който се проведе на 15 септември.

Финалът в PalaSavelli, Порто Сан Джорджо, беше истински спектакъл, пълен с музика, модни дефилета и трогателни моменти. С победата си Катя не само спечели короната, но и сърцата на публиката, носейки за първи път титлата като момиче от региона Базиликата, след 86 издания на конкурса.

