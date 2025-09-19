Машин Гън Кели се радва, че има дете точно с Меган Фокс

Машин Гън Кели говори открито за съвместното родителство с бившата си годеница Меган Фокс.

В четвъртък, 18 септември, в „The Jennifer Hudson Show“ 35-годишният изпълнител беше попитан за значението на името на дъщеря му. Кели и Фокс, на 39, посрещнаха на бял свят дъщеря си Сага Блейд през март.

„Моите предци, моето семейство са норвежци, а има норвежка богиня на име Сага, което означава "епична история“, обясни изпълнителят на „cliché“.

Разказвайки повече за това как са избрали името, той добави: „Кръстихме я Сага, защото самото ѝ идване на този свят – през възходи и падения – наистина беше епична история за любов, болка и много магия.“

Кели не пропусна да похвали родителските качества на Фокс, наричайки я „човекът, който е най-добрият партньор“ и „най-прекрасният човек, с когото може да има дете“, защото „тя е невероятна майка“.

„Постоянно си спорим на кого прилича. Миналия месец изглеждаше точно като мен, а сега е същата като нея. Постоянно се променя“, призна той.

Машин Гън Кели е баща и на 16-годишната Кейси, от бившата си приятелка Ема Кенън. Наскоро тя придружи баща си на "Daily Front Row Fashion Media Awards" в Ню Йорк на 12 септември, където той спечели наградата "Style Icon Award".

Двамата отпразнуваха и още една важна стъпка – Кейси получи първата си кола. В предаването на Хъдсън беше показан клип, в който момичето ликува от радост, след като баща ѝ ѝ разкри изненадата.

„Да ви кажа ли една смешна история? Добре, аз нямам шофьорска книжка, тя също още няма, и всеки ден просто седи на алеята в колата и слуша музика“, пошегува се Кели.

Когато го попитаха дали новата кола ще ги накара и двамата да вземат книжки, той отвърна:

„Тя ще я вземе първа. Аз съм се отказал от играта. Харесва ми контактът с полицаите всеки път, когато ме спрат“, каза с усмивка.

Наскоро Машин Гън Кели обяви световното си турне "The Lost Americana Tour", което стартира в Лос Анджелис на 1 октомври. Следват спирки в Европа, Австралия и Нова Зеландия, а финалът е насрочен за 1 юли 2026 г. в Риджфийлд, Вашингтон.