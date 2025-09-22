IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
67-годишната Мадона се разголи за дръзка фотосесия по дантелено бельо

Секси фотосесия, завръщане към Warner и нов музикален проект – Мадона е в стихията си

22.09.2025 | 22:45 ч. Обновена: 22.09.2025 | 23:00 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кралицата на попа отново показа, че възрастта е само число.

67-годишната Мадона реши да подари на феновете си гореща фотосесия, на която позира по ефирно дантелено бельо.

Звездата публикува провокативните кадри в Instagram, а феновете побързаха да се възхитят на красотата и сексапила ѝ.

Фотосесията стана вирусна в социалните мрежи, събирайки над 435 000 харесвания за броени часове. Със снимките в прозрачна копринена рокля и дълъг халат, Мадона пуска лек тийзър за предстоящи свои проекти.

„Почти 2 десетилетия по-късно – и се чувствам като у дома си с Warner Records!

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Мадона
Новини
