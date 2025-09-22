5 вида доверие, които трябва да изпитвате с партньора си

Ако искате пълноценен брак, трябва да знаете как да създадете този вид доверие. Повечето двойки мислят за доверието единствено като за вярност, което е от съществено значение, но определението за доверие е нещо повече от просто изневяра.

Силните, здрави бракове разкриват пет специфични вида доверие, които съпрузите и съпругите си дават един на друг.

Затова ви предлагаме да прегледате следния списък и да проверите кои видове доверие внасяте (или не внасяте) в брака си. Помолете съпруга/съпругата си да направи същото и споделете резултатите си. Това е отличен начин да изясните къде е солидно доверието ви и къде се нуждае от работа.

Ето кои са 5-те вида доверие, които карат двойките да се чувстват сигурни, свързани и лудо влюбени:

1. Вярвате, че и двамата ще си останете верни

Без вярност много бракове стават неработещи. Партньорите могат да се възстановят от изневяра или афера, но се нуждаят от професионална помощ, за да го направят. Спазвайте ангажимента си да останете верни. Ако сте нещастни в брака си, потърсете консултация, а не любовник на непълен работен ден.

Доверието във връзките е реципрочно, както показва проучване в The Journal of Social Psychology. „Оценките на доверието в интимните връзки често се основават на възприятията за поведението на партньора; действията на хората, повишеното самосъзнание и индивидуалните различия обаче също могат да повлияят на доверието им в партньорите им. Доверчивото поведение на участниците значително определи нивото им на доверие; повишеното самосъзнание и общностната ориентация допълнително засилиха доверието на участниците в партньорите им.“

Източник: Tialoto.bg