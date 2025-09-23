IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Робърт Редфорд и ужасните трагедии, оформили живота и кариерата му

Носителят на „Оскар“ почина в съня си в дома си в Юта във вторник

23.09.2025 | 19:49 ч. 1
Снимка: Getty Images

Холивудската икона Робърт Редфорд си отиде от този свят на 89-годишна възраст, носителят на „Оскар“ почина в съня си в дома си в Юта във вторник.

Той беше преживял цял куп трагедии през живота си, които никога не е коментирал.

Редфорд е известен с участието си в класическите филми „Бъч Касиди и Сънданс Кид“ и „Всички президентски мъже“, както и с главната роля срещу Барбара Стрейзънд във филма „The Way We Were“ от 1973 г. и Джейн Фонда във филма „Бос в парка“ от 1967 г.

Актьорът започва да режисира по-късно в живота си и печели награда „Оскар“ за „Обикновени хора“ през 1980 г.

През 1981 г. основава неправителствената организация „Институт Сънданс“, която по-късно става известна с филмовия фестивал „Сънданс“ и е основен елемент в света на изкуствата за години напред.

Въпреки че Редфорд ще остане в историята като един от най-великите и красиви мъже - актьори на всички времена, зад кулисите екранната легенда преодолява поредица от трудности, които несъмнено са повлияли на кариерата му.

От борбата с полиомиелита като дете до загубата и на двамата си синове и майка си, животът на Редфорд не винаги е бил блясък и разкош.

Робърт Редфорд Оскар филми актьор
