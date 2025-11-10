IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

МВнР с призив: Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали в ЕС

ЕС ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита

10.11.2025 | 21:56 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Призоваваме Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни, заявиха от Министерството на външните работи в пост в платформата „Екс“.

Преди следващата среща на Съвета за радиорегулации (RRB) на Международния съюз по далекосъобщения (International Telecommunication Union) от 10 до 14 ноември ние остро осъждаме тези неприемливи действия и призоваваме Русия да ги прекрати, допълниха от министерството.

Оттам посочиха още, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали и сигналите от радионавигационни сателитни системи, което засяга критичната инфраструктура и услугите на европейските страни.

През септември европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВнР Русия призив GPS сигнали
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem