Анджелина Джоли обича страната си, но в момента не я признава

Анджелина Джоли заяви, че вече не признава страната си, изразявайки загриженост относно заплахите за свободата на словото, докато представяше най-новия си филм на кинофестивала в Сан Себастиан, Испания.

Коментарите ѝ идват на фона на нарастващи опасения относно свободата на словото в САЩ след репресиите на президента Доналд Тръмп срещу критичните медии и неотдавнашното спиране на вечерното предаване на водещия Джими Кимел заради коментари за убийството на консервативния пропагандатор Чарли Кърк.

„Обичам страната си, но в момента не я признавам“, каза Джоли, когато я попитаха дали се страхува за свободата на словото в САЩ. „Всичко, навсякъде, което разделя или, разбира се, ограничава личните изяви и свободи и от всеки, мисля, че е много опасно. Това са много, много трудни времена, в които всички живеем заедно“, добавя тя.

50-годишната Джоли беше в Сан Себастиан, за да представи филма Couture, режисиран от френската режисьорка Алис Уинокур, който се състезава за главната награда на фестивала, „Златната мида“. Тя играе ролята на Максин Уокър, американска филмова режисьорка, изправена пред развод и тежко заболяване, докато се впуска в Седмицата на модата в Париж и започва романтична връзка с колега, изигран от френския актьор Луи Гарел. Носителката на „Оскар“ актриса, отличена през 1999 г. за ролята си във филма „Момиче, прекъснато“, каза, че лично е преживяла трудностите на последния си герой. Джоли претърпя двойна мастектомия през 2013 г., а по-късно ѝ бяха отстранени яйчниците и фалопиевите тръби, за да се намали високият генетичен риск от рак, който отне живота на майка ѝ и баба ѝ.

Видимо развълнувана, тя каза, че често е мислила за майка си, докато е снимала филма. „Иска ми се да можеше да говори по-открито, както аз, и хората да откликват толкова любезно, колкото вие, и да не се чувстват толкова сами“, каза Джоли. „Има нещо много специфично в раковите заболявания при жените, защото очевидно ни засяга“, добави тя.