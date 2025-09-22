IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Необичайни причини за косопад

Инжекциите с дермални филъри са едни от тях

22.09.2025 | 19:45 ч. Обновена: 22.09.2025 | 20:43 ч. 3
Снимка: istock

Въпреки че обикновено се свързва с генетиката, има различни други фактори, които могат да допринесат за косопада. Какви могат да бъдат необичайните причини за прекомерната загуба на коса?

Възможни са 4 необичайни причини:

Пиене на много газирани напитки

Добавете косопада към списъка с причини, поради които газираните и другите сладки напитки са вредни за вас. Проучване от 2023 г. установило, че мъжете, които пият по една сладка напитка на ден или общо от един до три литра седмично, са с 30% по-склонни да получат косопад по мъжки тип (MPHL) в сравнение с тези, които не пият нищо.

Това включва:

  • газирани напитки;
  • енергийни напитки;
  • подсладен сок и подсладени кафе напитки.

Както споменава сайтът Best Life, изследователите „предполагат, че сладките напитки могат да доведат до по-високи нива на кръвната захар, което е установено, че предизвиква косопад“. Друг преглед, установил, че както захарните напитки, така и алкохолът могат да доведат до косопад. За да стигнат до това заключение, изследователите са анализирали 17 проучвания, включващи 61 332 участници, 97% от които са жени.

