BGONAIR Live Новини Днес | 50

18-годишното момиче, пострадало в катастрофата на "Драган Цанков", е с опасност за живота

Двама души загинаха при тежкия инцидент

21.09.2025 | 16:05 ч. Обновена: 21.09.2025 | 17:29 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Пострадалата при тежката катастрофа, която стана по-рано днес на бул. "Драган Цанков" в София, е със сериозна опасност за живота, съобщи на брифинг д-р Елица Иванова, дежурен лекар от болница ИСУЛ, цитирана от БТА.

Става въпрос за 18- годишно момиче в тежко общо състояние. Беше въведена в шокова зала, стабилизирана е, с фрактура на таза, с контузия на бял дроб. Близките ѝ са уведомени за състоянието ѝ, каза д-р Иванова.

Направен е скенер на глава, на цяло тяло, консултирана е със специалисти.

Двама души загинаха при тежката катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. "Драган Цанков" днес.

Това се случи Dnes

катастрофа пострадали жертви Драган Цанков опасност за живота
