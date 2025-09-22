IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нина Добрев вече е със Зак Ефрон?

Заедно са на почивка

22.09.2025 | 11:50 ч. Обновена: 22.09.2025 | 12:17 ч.
Нина Добрев май бързо преживя Шон Уайт. След като преди по-малко от 2 седмици стана ясно, че 36-годишната актриса и 38-годишният сноубордист са се разделили, в края на миналата седмица пък се появиха слухове, че Нина вече флиртува със Зак Ефрон.

Тя и 37-годишният актьор са били забелязани на приятелска ваканция в компанията на други двойки - Чейс Кроуфорд и приятелката му Келси Мерит, както и Майлс Телър и съпругата му Кили Спери.

Всички те са били заснети да се забавляват на яхта и да се наслаждават на хубавото време, пишат от "Daily Mail". Кили сподели снимки от ваканцията в профилите си в Instagram.

Тагове:

звезди Нина Добрев Зак Ефрон ваканция
