Критикуват Марго Роби, прекалено много се разголвала

Променила стила си

22.09.2025 | 14:15 ч. Обновена: 22.09.2025 | 15:20 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Феновете са разочаровани от Марго Роби. Те смятат, че 35-годишната актриса драстично е променила своя стил. Сега звездата промотира новия си филм "Голямо дръзко красиво приключение" и показа редица секси визии на червения килим.

Но някои почитатели я критикуват.

Те твърдят, че Марго е имала страхотен стил, докато е промотирала филма "Барби" през лятото на 2023 г. Но сега залага на много провокативни тоалети, често се разголва и феновете са учудени от това.Те твърдят, че няма нужда да показва толкова голота.

Скоро актрисата се появи по прозрачна мрежеста рокля и сиви прашки. Позира и по черна рокля с бял корсет и огромна цепка, както и дълбоко деколте.

 Звездата се е снимала и с бял сутиен и кремава пола.

"Какво е това с оскъдните рокли напоследък? Наистина няма нужда?", "Уволнете стилиста", пишат феновете.

Снимки на визиите и още по темата вижте в teenproblem.net

Марго Роби стил дрехи
