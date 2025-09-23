Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Ще има усложнения, но ако не се опитвате да изпробвате търпението на приятел/ката си, ще успеете да се разберете. Наблюдавайте внимателно случващото се около вас. Някои събития ще са знакови. Ще ви подскажат какви промени трябва да предприемете, за да стабилизирате и освежите връзката си. Или пък, какво предстои, ако все още търсите подходящ/а партньор/ка.

Телец

Не очаквайте от любимия човек безусловна подкрепа на всяка ваша идея. Ако не приеме и не одобри някое от предложенията ви, замислете се защо и се постарайте да не се стига до сериозни разногласия. В такъв момент работеща тактика е да му/й оставите инициативата, за да се почувства полезен/на. На необвързаните няма да им липсва внимание, но няма и да попаднат на достатъчно интригуващи „персонажи“, за да направят крачка към нова връзка.

Близнаци

Обстоятелствата в началото на седмицата ще са благоприятни, за да обсъдите с гаджето бъдещето на връзката си и кой какво очаква от нея. Почти сигурно е, че няма да стигнете до окончателно решение, но все пак ще сте направили първата крачка. Нечия външна намеса може да усложни отношенията. За щастие, покана за приятелско парти или друго забавление ще възстанови разбирателството помежду ви.

