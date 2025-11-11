Мили Боби Браун на събитие по прозрачна рокля

Мили Боби Браун предизвика фурор с една от последните си появи. В края на миналата седмица 21-годишната актриса присъства на премиерата на пети сезон на сериала, в който участва от тийнейджърка - "Stranger Things". Това е и последният сезон. На събитието звездата удиви със своя външен вид.

За премиерата Мили беше избрала дълга черна рокля, която е с дантела, прозрачна и с дълги черни пера. Актрисата показва сексапила си и уникалния си стил. Тя беше с вдигната коса. Боби Браун събра много комплименти за фигурата си.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net