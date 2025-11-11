IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 8

Мили Боби Браун на събитие по прозрачна рокля

Удиви с фигура

11.11.2025 | 01:06 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мили Боби Браун предизвика фурор с една от последните си появи. В края на миналата седмица 21-годишната актриса присъства на премиерата на пети сезон на сериала, в който участва от тийнейджърка - "Stranger Things". Това е и последният сезон. На събитието звездата удиви със своя външен вид.

За премиерата Мили беше избрала дълга черна рокля, която е с дантела, прозрачна и с дълги черни пера. Актрисата показва сексапила си и уникалния си стил. Тя беше с вдигната коса. Боби Браун събра много комплименти за фигурата си.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Мили Боби Браун черна рокля прозрачна рокля фигура
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem