Нов филм ще ни потопи в историята Бачковския манастир

По Рождество Христово през 2024 г. е заснет филм за Бачковския манастир „Успение Богородично“. Премиерата ще се състои на 29 септември от 19:00 ч. в Сити Марк Арт Център в София, а събитието е с вход свободен.

Във фоайето на залата публиката ще може да се докосне до три от най-древните икони от манастира – на Св. Архангел Михаил, Св. Йоан Предтеча и Св. Патапий. Легендарната чудотворна икона на Богородица от векове е символ на утеха и закрила, а хиляди вярващи разказват за чудеса, свързани с нея.

Продуцентът Иво Алексиев подчертава, че Бачковският манастир – най-старият ставропигиален манастир у нас – е жив организъм с почти хилядолетна история и не може да бъде разказан „по светски, лековато“.

"Тя е жив организъм с вековен живот. С вековни традиции. Не допусне ли, не поведе ли сама, не би се получило", категоричен е той.

Затова "с чувство на преклонение пред Божията обител той избира във филма много личен подход". По думите му, той я оставя сама да въвлече и увлече зрителя в духовни преживявания, следвайки хронологията на празника

Мотото на продукцията е цитат от Евангелието на Матей: „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори…“ (Мат. 7:7-11).

Зрителят надниква и в манастирския музей, където са изложени безценни реликви и свети мощи. Особено внимание е отделено на саркофага на последния патриарх на Второто българско царство – св. Евтимий Търновски, както и на гробовете на екзарх Стефан и патриарх Кирил. Звуковата среда е поверена на псалта Димитър Арнаудов, един от най-изявените ни съвременни църковни певци.

Филмът разкрива и най-древната част на манастира – костницата, построена още през XI век от основателите на обителта, грузинските братя Григорий и Абасий Бакуриани. Тук се намира единственият у нас отворен олтар – свидетелство за времето преди въвеждането на иконостаса. Манастирският послушник Валери разказва за тази част от историята с непринуденост и лична отдаденост, което придава на филма особена автентичност.

Сред акцентите е и уникалната стенопис от XII век, съхранена в костницата – едно от най-ценните произведения на православното изкуство от епохата на Алексий Комнин.